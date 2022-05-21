Москва, , 18:40 — REGNUM Турция поддержит членство Финляндии и Швеции в НАТО только в том случае, если эти страны продемонстрируют солидарность в борьбе с терроризмом. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе разговора с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, 21 мая сообщила канцелярия президента Турции.

Эрдоган Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Президент Эрдоган заявил, что если Швеция и Финляндия ясно не продемонстрируют, что они будут солидарны с Турцией по фундаментальным вопросам, особенно в борьбе с терроризмом, (то Анкара) не отнесётся положительно к членству этих стран в НАТО», — говорится в сообщении.

Эрдоган также подчеркнул, что вопрос, касающийся заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО, «заключается в отношении этих двух стран к жизненно важным интересам национальной безопасности Турции».

Также Эрдоган провёл телефонные переговоры с президентом Финляндии Саули Ниинистё и заявил ему о недопустимости поддержки финской стороной террористических организаций, представляющих угрозу Турции.

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