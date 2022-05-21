Николаев, Украина, 21 мая, 2022, 18:39 — ИА Регнум. Неизвестные демонтировали в украинском городе Николаеве памятник русскому поэту Александру Пушкину. Об этом сообщило украинское издание «Страна» со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По данным источников, бронзовую фигуру поэта, демонтаж которой производился с помощью автокрана, снесли 21 мая.

Как передавало ИА REGNUM, 19 мая Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по факту осквернения в Риге советского памятника.