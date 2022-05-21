Новосибирск, , 18:36 — REGNUM В Новосибирске сложилась серьёзная проблема в части использования жителями электросамокатов, сегвеев и моноколёс. Об этом сообщили в совете депутатов города.

Подростки на электросамокате Kristoffer Trolle

В горсовете напомнили, что год назад депутатское объединение партии «Единая Россия» в совете депутатов Новосибирска обратилось к председателю правительства России Михаилу Мишустину с просьбой принять меры, направленные на дополнительное регулирование сферы использования технических средств передвижения. Проект направлен на рассмотрение и согласование в МВД России.

«Принимая во внимание, что до настоящего времени изменения не утверждены правительством России, предлагаю обратиться к председателю совета Дмитрию Асанцеву с просьбой повторно обратиться в правительство России по данному вопросу», — отметил председатель постоянной комиссии горсовета Новосибирска по научно-производственному развитию и предпринимательству Андрей Любавский.

По правилам благоустройства, в Новосибирске определены места, где не допускается размещение электросамокатов.

Депутаты решили обратиться к мэрии города с предложением создать рабочую группу для разрешения сложившейся ситуации.

Напомним, ранее в Новосибирске начали изымать незаконно припаркованные электросамокаты.