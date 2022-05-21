Киев, 21 мая 2022, 18:29 — REGNUM Украина наращивает свой государственный долг из-за финансовой помощи Запада. Уже в среднесрочной перспективе страна не сможет его обслуживать. Такие прогнозы дало международное рейтинговое агентство Moody’s.
По данным информагентства, Moody’s понизило рейтинг Украины с «Caa2» до «Caa3» из-за ситуации в стране в связи со специальной военной операцией России на Украине. При этом 19 мая сенат США одобрил законопроект о выделении Украине дополнительно около $40 млрд, а спустя четыре дня президент США Джо Байден подписал этот законопроект.