Киев, 21 мая, 2022, 18:29 — ИА Регнум. Украина наращивает свой государственный долг из-за финансовой помощи Запада. Уже в среднесрочной перспективе страна не сможет его обслуживать. Такие прогнозы дало международное рейтинговое агентство Moody’s.

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«Хотя Украина получает помощь в виде значительных объемов международной финансовой помощи, что позволяет стране смягчить немедленные риски ликвидности, в среднесрочной перспективе это приведет к значительному росту государственного долга», — приводит доводы агентства Bloomberg РИА Новости.

По данным информагентства, Moody’s понизило рейтинг Украины с «Caa2» до «Caa3» из-за ситуации в стране в связи со специальной военной операцией России на Украине. При этом 19 мая сенат США одобрил законопроект о выделении Украине дополнительно около $40 млрд, а спустя четыре дня президент США Джо Байден подписал этот законопроект.