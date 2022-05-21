Кудымкар, Пермский край, 21 мая, 2022, 18:26 — ИА Регнум. В Пермском крае 20-летний житель Юрлинского района осуждён за истязание беременной несовершеннолетней. Об этом сообщает краевое управление СКР.

Суд

По данным следствия, объектом посягательств ранее судимого юноши была его знакомая. С октября 2021 года по 13 января уже 2022-го он систематически наносил ей побои и совершал иные насильственные действия.

Суд назначил ему три года колонии общего режима. Этот приговор уже вступил в законную силу.