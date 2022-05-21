Москва, 21 мая 2022, 18:27 — REGNUM Госсекретарь США Энтони Блинкен и его первый заместитель Уэнди Шерман в Вашингтоне обсудили ситуацию на энергетических рынках и поддержку Украины с заместителем министра обороны Саудовской Аравии Хамедом бен Сальманом, сообщил 21 мая госдепартамент США.
В частности, стороны обсудили «сохраняющуюся приверженность США укреплению обороны Саудовской Аравии», противодействие угрозе со стороны Ирана и даже «поддержание мощной поддержки Украине».
Кроме того политики затронули тему «давления на глобальных энергетических рынках», причину которого связывают с обстановкой на Украине.
Как отметили в госдепартаменте, стороны обсудили пути борьбы с этим давлением.