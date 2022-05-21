21 мая 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони о том, что Европа должна воздействовать на официальный Киев для того, чтобы украинская сторона приняла условия России.

Мирослава Романенко, , 19:40 — REGNUM Европа должна воздействовать на официальный Киев для того, чтобы украинская сторона приняла условия России. Об этом заявил бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони.

Сильвио Берлускони (сс) European People's Party

«Мир должен быть достигнут как можно скорее. Я считаю, что объединенная Европа должна внести мирное предложение, пытаясь сделать так, чтобы украинцы приняли вопросы Путина», — приводит его слова ИА Красная Весна.

По мнению политика, посылая оружие украинской стороне, Италия становится сопричастной ситуации, которая происходит на Украине. Он также добавил, что если Рим вынужден это делать, то неплохо бы это не афишировать.

Новость обсудили в мессенджере Telegram.

«Поздно пить «Боржоми», когда почки отвалились», — с сарказмом отреагировал один из участников обсуждения.

«Европа — ноль без палочки, особенно итальянское руководство. Все под американцами», — добавил Сергей.

Пояс Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Приятно видеть, что есть ещё трезвомыслящие, хоть и бывшие, политики в Европе», — отметила Екатерина.

«Зеленскому по барабану какая-то там Европа. Он — ставленник США. Задача Европы — обеспечивать всем необходимым. Это просто дойная корова», — написала Lena.

«Поздно. Россия уже поняла, что польско-австрийский проект «Украина» нужно закрыть навсегда», — прокомментировал новость Алексей.

«Вот когда они становятся бывшими, они становятся такими умными», — с сарказмом заметила одна из участниц обсуждения.

«Он же понимает, что это полная капитуляция?! Или нет?» — задалась вопросом Татьяна М.

«В Италии мука и макароны, видимо, закончились», — пошутил 57 450.

«Жалко дедушку. Сейчас сожрет его тоталитарная либеральная секта…» — пишет Sergei A.

«Белый шум. Человек не при делах, можно и пофантазировать», — добавил alexo.

«Не надо уже никаких требований… ликвидация», — комментирует новость Олег.

«Ну Берлускони понимает всё правильно и даже сказал больше, чем надо, тем самым обнажив очередной раз проблему независимой Европы, — она на коротком поводке у США. В данный момент происходит очередной акт насилия над странами Европы, так как в нее вливаются опять маргиналы, считающие себя богами, сошедшими с небес. И Европа отдает вооружение, заказывая себя в соучастницу и врага РФ в конфликте», — написала Olga.

«Страшновато им по ходу становиться», — отреагировала Олеся З.

«Почему-то все дельные умозаключения приходят в голову только «бывшим» главам, министрам и т.д.» — задумалась Лена.

«Все «бывшие» так говорят. Говорить — не мешки ворочать. Дядя Сэм ствол к голове приставит, и резиденцию свою для украинских беженцев отдашь…» — пишет Victor К.

Томас Наст. Дядя Сэм

«Добровольно принять капитуляцию Зеленский вряд ли захочет», — добавила Elenа.

«Кажись, плохо дела в Европе», — задумался albertus R.

«Бывшие так говорят, потому что Россию и ее военный потенциал знают лучше, чем нынешние! То поколение более грамотное и более адекватное!» — подчеркнула Лида.

«Не Украину, а США надо убедить», — подчеркнул Zafar.

«Старая гвардия плохого не пожелает», — подытожила Irina V.