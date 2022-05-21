Милан, Италия, 21 мая, 2022, 18:22 — ИА Регнум. Как сообщает журналист Низар Кинселла, итальянские футбольные клубы «Милан» и «Интер» претендуют на 20-летнего центрфорварда лондонского «Челси» и сборной Албании Армандо Брою.

(сс) Maarten Van Damme ФК Милан

В текущем сезоне Армандо Броя, выступая за «Саутгемптон» на правах аренды, принял участие в 32-х турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился шестью забитыми мячами и одной результативной передачей.

На данный момент трансферная стоимость воспитанника лондонского клуба, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 18 миллионов евро. Текущее соглашение Брои с «Челси» рассчитано до 30 июня 2026 года.