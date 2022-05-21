Ростов-на-Дону, 21 мая, 2022, 18:17 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 180 случаев заражения коронавирусом, выписаны с выздоровлением 126 пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 21 мая.

Дарья Антонова ИА REGNUM Коронавирус

Новые носители инфекции выявлены в 38 городах и районах Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (38), Аксайском районе (15), Батайске (14), Каменске-Шахтинском (десять). 26,7% заразившихся — люди старше 66 лет, чуть более 11% — дети.

Победить COVID-19 не смогли ещё двое мужчин в возрасте 66 и 85 лет.

За весь период пандемии в Ростовской области зарегистрировано 375 298 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 363 173 пациента. Жертвами COVID-19 стали 10 917 человек.