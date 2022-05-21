Луганск, , 18:15 — REGNUM В городе Кременная (Луганская Народная Республика) в марте погибли более 50 человек в результате пожара в интернате для пожилых людей и инвалидов, произошедшего из-за обстрелов со стороны представителей вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 21 мая сообщает министерство внутренних дел ЛНР.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«В результате пожара, вызванного обстрелом со стороны укронацистов, заживо сгорело более 50 человек», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 21 апреля официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал на брифинге, что подразделения российских войск совместно с Народной милицией (НМ) ЛНР полностью освободили от киевских боевиков населенный пункт Кременная.