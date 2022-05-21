Турин, Италия, , 18:13 — REGNUM Главный тренер «Торино» Иван Юрич подтвердил, что 25-летний бразильский центральный защитник Глейсон Бремер покинет туринский клуб в грядущее летнее трансферное окно.

«Торино» и «Сассуоло» Toro.it

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, в подписании Бремера заинтересован миланский «Интер», который уже работает над трансфером бразильца.

В текущем сезоне итальянской Серии А 2021/22 Глейсон Бремер принял участие в 33-х турах, в которых набрал 4 (3+1) очка по системе гол+пас и получил семь желтых карточек.

Бремер выступает за «Торино» с 10 июля 2018 года после перехода из «Атлетико Минейро» за 5,8 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость бразильского защитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 30 миллионов евро.