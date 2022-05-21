Тобольск, Тюменская область, 21 мая 2022, 18:09 — REGNUM Жительница Тобольска Тюменской области перевела 100 тыс. рублей мошенникам, представившимся сотрудниками банка. Об этом сообщает областное УМВД.
Гражданка сообщила полицейским, что некий гражданин представился ей сотрудником банка и заявил, что на неё мошенники оформили кредит и нужно прервать операцию. Затем с потерпевшей начала разговаривать некая девушка, представившаяся специалистом службы безопасности банка. Она попросила женщину сообщить об имеющихся на счёте деньгах.
В итоге звонившие убедили женщину снять деньги со счёта и перевести их на неизвестные счета. Только на следующий день она догадалась, что общалась с мошенниками.