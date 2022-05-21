Тобольск, Тюменская область, 21 мая, 2022, 18:09 — ИА Регнум. Жительница Тобольска Тюменской области перевела 100 тыс. рублей мошенникам, представившимся сотрудниками банка. Об этом сообщает областное УМВД.

Будьте бдительны! Мошенники атакуют!

Гражданка сообщила полицейским, что некий гражданин представился ей сотрудником банка и заявил, что на неё мошенники оформили кредит и нужно прервать операцию. Затем с потерпевшей начала разговаривать некая девушка, представившаяся специалистом службы безопасности банка. Она попросила женщину сообщить об имеющихся на счёте деньгах.

В итоге звонившие убедили женщину снять деньги со счёта и перевести их на неизвестные счета. Только на следующий день она догадалась, что общалась с мошенниками.