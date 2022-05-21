Луганск, , 18:04 — REGNUM В Луганской Народной Республике установлен новый курс российского рубля по отношению к украинской гривне. С 23 мая 2022 года он составит два российских рубля за одну украинскую гривну. При этом должно применяться правило округления цен в большую сторону. Такое постановление подписало правительство ЛНР.

«При определении цен на товары и услуги применять курс в размере 2,0 российских рубля за одну украинскую гривну. При определении цены в украинских гривнах осуществлять округление до целых единиц в большую сторону», — говорится в тексте документа.

До 24 мая 2022 года включительно курс рубля по отношению к гривне для кредитных организаций при «безналичной конвертации наличной гривны, принятой у субъектов хозяйствования в качестве выручки» будет составлять 2,5 рубля к одной гривне, как было установлено постановлением от 16 марта 2022 года.