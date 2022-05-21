Вулвергемптон, Великобритания, , 18:02 — REGNUM 35-летний центральный полузащитник «Вулверхэмптона» и сборной Португалии по футболу Жоау Моутиньо останется в английском клубе на следующий сезон. Об этом 21 мая сообщил главный тренер «волков» Бруно Лаже.

«Мы с ним поговорили и пришли к решению. Он хочет остаться, и нам нужно продлить с ним соглашение», — цитирует Лаже журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне Жоау Моутиньо принял участие в 34-х турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами, одной результативной передачей и получил четыре желтые карточки.

Моутиньо выступает за «Вулверхэмптон» с 24 июля 2018 года после перехода из «Монако» за 5,6 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость португальского полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 2,5 миллиона евро.