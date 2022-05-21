Донецк, 21 мая, 2022, 17:51 — ИА Регнум. Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) второй раз за 20 минут обстреляли Пантелеймоновку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 21 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16:40 — населенный пункт Новгородское — населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено восемь снарядов калибром 122 мм», — говорится в сообщении.

Другие подробности пока не приводятся.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские силовики выпустили по Пантелеймоновке восемь снарядов калибром 122 мм.