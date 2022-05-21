21 мая 2022 | Время чтения 1 мин

Василий Иванов, , 22:41 — REGNUM В Москве прошёл первый весенний велофестиваль. В заезде приняли участие более 40 тысяч человек.

Московский весенний велофестиваль Василий Иванов © ИА REGNUM

Московский весенний велофестиваль Василий Иванов © ИА REGNUM

Велосипедисты начали движение от проспекта Академика Сахарова и проехали 16 км по Садовому кольцу. На старте к участникам заезда обратились руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов и актёр Владимир Машков. Они поздравили велосипедистов и отметили особую роль велосипедного спорта. Владимир Машков процитировал слова Альберта Эйнштейна:

«Жизнь это как езда на велосипеде. Чтобы держать равновесие нужно двигаться вперёд!»

Московский весенний велофестиваль Василий Иванов © ИА REGNUM

Московский весенний велофестиваль Василий Иванов © ИА REGNUM

Московский весенний велофестиваль Василий Иванов © ИА REGNUM

Московский весенний велофестиваль Василий Иванов © ИА REGNUM

Московский весенний велофестиваль Василий Иванов © ИА REGNUM

Московский весенний велофестиваль Василий Иванов © ИА REGNUM Московский весенний велофестиваль Василий Иванов © ИА REGNUM

Московский весенний велофестиваль Василий Иванов © ИА REGNUM

Московский весенний велофестиваль Василий Иванов © ИА REGNUM

В фестивальном городке для участников работали интерактивные площадки, фудкорты, умный экоперекресток, а также прошли турниры по воркауту, граффити.

Московский весенний велофестиваль Василий Иванов © ИА REGNUM

Московский весенний велофестиваль Василий Иванов © ИА REGNUM Московский весенний велофестиваль Василий Иванов © ИА REGNUM

- Московский велофестиваль Василий Иванов © ИА REGNUM

Московский весенний велофестиваль Василий Иванов © ИА REGNUM

Московский весенний велофестиваль Василий Иванов © ИА REGNUM

Московский весенний велофестиваль Василий Иванов © ИА REGNUM

Московский весенний велофестиваль Василий Иванов © ИА REGNUM

«Велофестивали показывают, как много в Москве велосипедистов — сегодня по Садовому кольцу проехали более 42 тыс. человек. Спасибо полиции Москвы, Росгвардии, сотрудникам МЧС и многим другим коллегам, которые принимали участие в организации этого праздника. Каждый год велосипедистов на дорогах Москвы становится на 15-20% больше, и другие участники дорожного движения должны обращать внимание на то, что вокруг них есть велосипеды. Аварий с велосипедами становится меньше, но мы ещё много должны сделать для того, чтобы смертность стремилась к нулю», — отметил глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.

Московский весенний велофестиваль Василий Иванов © ИА REGNUM

Московский весенний велофестиваль Василий Иванов © ИА REGNUM

Московский весенний велофестиваль Василий Иванов © ИА REGNUM

Московский весенний велофестиваль Василий Иванов © ИА REGNUM

Московский весенний велофестиваль Василий Иванов © ИА REGNUM

Весенний заезд стал первым в серии московских велофестивалей 2022 года. Еще три запланированы на 9 июля (ночной), 4 сентября (осенний) и 4 декабря (зимний).