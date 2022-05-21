Баткен, Киргизия, 21 мая, 2022, 17:48 — ИА Регнум. В Киргизии семь человек погибли в результате ЧП на таможенном посту на границе с Таджикистаном. Инцидент произошел 21 мая в Баткенской области на посту пропуска «Чечме». По предварительной информации сотрудников экстренных служб, водитель «КамАЗа» не справился с управлением и врезался в здание, а также припаркованные у КПП автомобили.

Kaatjem Авария

Пять человек скончались на месте, еще двоих не успели довезти до больницы, пишет Интерфакс». Кроме того, пострадали еще семеро граждан, Из них двоих отпустили после оказания первой медицинской помощи домой, а пятеро пострадавших, в том числе двое детей доставлены в хирургическое отделение районной больницы Айдаркена с травмами различной степени тяжести. Их состояние оценивается как средней тяжести.