Людиново, Калужская область, , 18:33 — REGNUM На строительной площадке в деревне Войлово Людиновского района Калужской области утром 20 мая погиб 35-летний рабочий, сообщили 21 мая корреспонденту ИА REGNUM в региональном следственном управлении СК России.

К трагедии привело обрушение грунта Kaluga.sledcom.ru

По предварительным данным, при раскапывании траншеи для канализационных труб произошёл обвал грунта, которым засыпало рабочего. Находившиеся на площадке работники приняли меры к обнаружению пострадавшего, однако мужчина скончался. По данному факту следственными органами проводится процессуальная проверка.

В настоящее время опрошены свидетели произошедшего, потерпевшая, изымаются необходимые документы, устанавливаются все обстоятельства случившегося и соответствие работ нормативным документам. По результатам проверки будет принято решение.

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