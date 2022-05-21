Людиново, Калужская область, 21 мая, 2022, 18:33 — ИА Регнум. На строительной площадке в деревне Войлово Людиновского района Калужской области утром 20 мая погиб 35-летний рабочий, сообщили 21 мая корреспонденту ИА REGNUM в региональном следственном управлении СК России.

Kaluga.sledcom.ru К трагедии привело обрушение грунта

По предварительным данным, при раскапывании траншеи для канализационных труб произошёл обвал грунта, которым засыпало рабочего. Находившиеся на площадке работники приняли меры к обнаружению пострадавшего, однако мужчина скончался. По данному факту следственными органами проводится процессуальная проверка.

В настоящее время опрошены свидетели произошедшего, потерпевшая, изымаются необходимые документы, устанавливаются все обстоятельства случившегося и соответствие работ нормативным документам. По результатам проверки будет принято решение.