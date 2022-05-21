Донецк, , 17:43 — REGNUM Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 21 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ U.S. Army Europe

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17:20 — населенный пункт Дзержинск — населенный пункт Горловка: выпущено восемь снарядов калибром 122 мм», — говорится в сообщении.

Другие подробности пока не приводятся.

Как передавало ИА REGNUM, 21 мая в представительстве ЛНР в СЦКК сообщили, что ВСУ дважды за час обстреляли Первомайск в ЛНР, выпустив 12 мин калибра 120 мм.