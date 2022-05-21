Луганск, 21 мая, 2022, 17:38 — ИА Регнум. Большой укрепрайон силовиков Украины, находящийся к югу от Попасной, заняли представители Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 21 мая военнослужащий оборонного ведомства с позывным «Толич» рассказал РИА Новости.

Glava-lnr.info Народная милиция ЛНР

«Довольно мощная позиция (ВСУ) тут была, укрепленная, обеспеченная, — заявил военнослужащий. — Восемь лет они тут стояли, но продержались тут недолго».

Он добавил, что украинские силовики, оставляя укрепленные бетонными плитами позиции, бросили боеприпасы и большое количество иностранного вооружения.

Как передавало ИА REGNUM, 21 мая в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что населенный пункт Пантелеймоновка в ДНР подвергся обстрелу со стороны представителей ВСУ.