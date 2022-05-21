Барселона, Испания, 21 мая, 2022, 17:36 — ИА Регнум. Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави заявил, что больше не рассчитывает на Самуэля Умтити, Рики Пуча, Оскара Мингесу и Мартин Брэйтуэйта: «Да. Мы поговорили с ними и скоро придем к решению», — цитирует Хави итальянский журналист Фабрицио Романо.

«Барселона»

В текущем сезоне 22-летний Рики Пуч принял участие в четырнадцати турах испанской Примеры 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Осасуны» (4:0).

Трансферные стоимости Брэйтуэйта, Пуча, Мингесы и Юмтити, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляют 7.5, 9, 9 и 2 миллиона евро соответственно.

Мартин Брэйтуэйт выступает за «Барселону» с 20 февраля 2020 года после перехода из «Леганеса» за 18 миллионов евро. Текущее соглашение датчанина с «сине-гранатовыми» рассчитано до 30 июня 2024 года.