Москва, , 17:32 — REGNUM Президент Финляндии Саули Ниинистё в ходе телефонных переговоров заверил главу Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в том, что Хельсинки возьмёт на себя обязательства по безопасности союзников по НАТО. Об этом 21 мая сообщил турецкий новостной портал Sondakika.

Финляндия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Президент Финляндии в переговорах с Эрдоганом заявил, что Хельсинки возьмут на себя обязательства по безопасности союзников по НАТО», — сообщил портал.

Ранее Турция заблокировала начало процесса рассмотрения заявки о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО под предлогом сотрудничества двух стран с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.

В частности, по словам Эрдогана, игнорирование террористических организаций, представляющих угрозу для союзника в рамках НАТО, «несовместимо с духом дружбы и союза».

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