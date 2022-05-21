Москва, , 17:27 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 21 мая поздравил лидера Лейбористской партии Австралии Энтони Альбанезе с победой на федеральных выборах в Австралии.

Австралия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«У наших стран есть совместная долгая история и светлое будущее. Будучи процветающими, одинаково мыслящими демократическими государствами, мы ежедневно работаем над тем, чтобы сделать мир лучшим, более безопасным и более благополучным местом», — говорится в заявлении главы британского правительства.

Джонсон отметил, что Британия и Австралия продолжают укреплять отношения с помощью всеобъемлющего соглашения о свободной торговле, оборонного партнёрства США, Великобритании и Австралии AUKUS и, наконец, «не имеющей себе равных близости между британским и австралийским народом».