Оренбург, , 17:24 — REGNUM Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления по Оренбуржью представить доклад о расследовании уголовного дела о гибели работника одного из комбинатов. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

Следственный комитет Sledcom.ru

Поводом для этого стало обращение сотрудников предприятия. Трагедия произошла в 2021 году. Также граждане жаловались на нарушения их прав.

Бастрыкин поручил следователям всесторонне проверить информацию сотрудников комбината. Ход исполнения поручения поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.