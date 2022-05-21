Лондон, 21 мая, 2022, 17:24 — ИА Регнум. Как сообщает издание Goal, руководство лондонского «Челси» предпримет попытку подписания 23-летнего центрального защитника «Севильи» и сборной Франции Жюля Кунде после того, как с клуба снимут санкции.

Adrien33000 Жюль Кунде

По информации источника, испанский клуб готов отпустить 23-летнего французского защитника, если поступит предложение в размере 59 миллионов фунтов (почти 70 миллионов евро).

В текущем сезоне Жюль Кунде принял участие в 31-м туре испанской Примеры 2021/22, в котором отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Также защитник получил две желтые и две красные карточки.

Кунде выступает за «Севилью» с 3 июля 2019 года после перехода из французского клуба «Бордо» за 25 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 60 миллионов евро.