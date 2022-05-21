Москва, , 17:23 — REGNUM В Казахстане трое малолетних детей погибли, задохнувшись во время игры в багажнике автомашины родителей. Инцидент произошёл в Шымкенте на юге Казахстана, сообщила 21 мая пресс-служба городского департамента полиции.

Скорая помощь. Казахстан Gov.kz

«Девятнадцатого мая на пульт 102 поступило сообщение о том, что в багажнике задохнулись трое малолетних детей. Сразу на место выехали полицейские», — заявили в полиции.

Правоохранительные органы установили, что дети, пока отсутствовали родители, залезли в багажник автомашины, а затем не смогли вылезти. Двое скончались на месте, а третий ребёнок умер сегодня в реанимации.

По факту происшествия проводится досудебное расследование.