Анкара, 21 мая, 2022, 17:13 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава Финляндии Саули Ниинистё провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ряд вопросов. Об этом 21 мая сообщает телеканал NTV.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

По данным журналистов, одной из тем разговора лидеров двух стран стал вопрос о возможном вступлении Финляндии в Североатлантический альянс.

Другие подробности пока не приводятся.

Как передавало ИА REGNUM, 15 мая президент Финляндии Саули Ниинистё заявил журналистам, что вопросы по поводу возможного вступления Финляндии в НАТО он готов обсудить с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.