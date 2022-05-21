Рим, 21 мая, 2022, 17:13 — ИА Регнум. Без украинского зерна во многих странах мира может наступить не просто продовольственный кризис. Ситуация может обернуться настоящей «продовольственной войной». Такое мнение высказал 21 мая в интервью в газете La Stampa министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо, ссылаясь на экспертные оценки. По его мнению, необходимо сотрудничество с РФ по вопросу создания продовольственного коридора по Черному морю для поставок зерна с Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

«Единственная возможность преодолеть дефицит зерновых зависит от создания защищенных коридоров для транспортировки пшеницы по морю с Украины. Наземными маршрутами это слишком затруднительно. <…> есть угроза не простого продовольственного кризиса, а настоящей продовольственной войны с непредвиденными последствиями», — приводит слова Луиджи Ди Майо ТАСС.

По словам министра, 8 июня Италия совместно с продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) проведет мероприятие с участием представителей стран Средиземноморья, на котором будет обсужден вопрос продовольственной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что экспорт зерновых с Украины не удастся нормализовать только с помощью железнодорожных перевозок, заявляла министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Свенья Шульце перед переговорами в Берлине со своими коллегами из стран «Группы семи» (G7).

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