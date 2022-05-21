Анкара, , 17:03 — REGNUM Спецназ МВД Турции в рамках антитеррористической операции Eren Abluka нейтрализовал более 10 боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом 21 мая сообщили Anadolu Ajansı в МВД Турции.

Турецкие военные Msb.gov.tr

По последним данным, туреские силовики прочесывают ряд районов страны с целью выявления и устранения боевиков. Этапы операции охватили отдельные районы провинций Агры, Батман, Ширнак, Диярбакыр, Хаккари, Мардин, Тунджели, Муш, Бингель, Элязыг и Хатай.

Так, в провинции Агры силовики ликвидировали одного боевика, в Хаккари — шесть, а в Ширнаке — пять членов незаконных вооруженных формирований. Отмечается, что один из боевиков разыскивался властями Турции по «оранжевому» списку особо опасных преступников.

Как передавало ИА REGNUM, 15 мая турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции в Берлине по итогам неформальной встречи глав МИД стран — членов НАТО заявил, что Турция обеспокоена связями Финляндии и Швеции с РПК, хотя и не против расширения Североатлантического альянса.