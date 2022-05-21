Москва, 21 мая 2022, 17:02 — REGNUM Отношения Германии и Польши обострились из-за поставок вооружения Украине. Об этом сообщило 21 мая издание Spiegel.
По данным издания переговоры стран об обмене вооружений зашли в «безнадёжный тупик», поскольку Польша требовала заменить свои танки, поставленные Украине, на новейшие немецкие Leopard.
В Германии, однако, не смогли выполнить просьбу.
Как указывает Spiegel, замглавы МИД Польши Шимон Шинковски ссылался на обязательства Германии по усилению обороноспособности Польши и пополнению запасов, однако «ни одно из них не было выполнено».
Как полагают в газете, соглашение между Польшей и Германией может осложняться тем, что быстрая поставка танков Leopard невозможна из-за проблем в производстве.
Читайте ранее в этом сюжете: Польша передала Украине вместо МиГ-29 запчасти и вооружение к самолётам