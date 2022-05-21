Москва, 21 мая, 2022, 17:02 — ИА Регнум. Отношения Германии и Польши обострились из-за поставок вооружения Украине. Об этом сообщило 21 мая издание Spiegel.

Petra B. Fritz Германия

По данным издания переговоры стран об обмене вооружений зашли в «безнадёжный тупик», поскольку Польша требовала заменить свои танки, поставленные Украине, на новейшие немецкие Leopard.

В Германии, однако, не смогли выполнить просьбу.

Как указывает Spiegel, замглавы МИД Польши Шимон Шинковски ссылался на обязательства Германии по усилению обороноспособности Польши и пополнению запасов, однако «ни одно из них не было выполнено».

Как полагают в газете, соглашение между Польшей и Германией может осложняться тем, что быстрая поставка танков Leopard невозможна из-за проблем в производстве.