Манчестер, Великобритания, 21 мая, 2022, 17:02 — ИА Регнум. 30-летний атакующий полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин Де Брёйне был признан лучшим игроком сезона Английской Премьер-лиги 2021/22. Об этом 21 мая сообщили на официальном сайте чемпионата.

Brad Tutterow Кевин Де Брёйне

В голосовании Де Брёйне опередил Трента Александера-Арнольд, Жоау Канселу, Букайо Сака, Мохаммеда Салаха, Сона Хын Мина, Джеймса Уорд-Прауза и Джаррода Боуэна.

В текущем сезоне Английской Премьер-лиги 2021/22 Кевин Де Брёйне принял участие в 29-ти турах чемпионата, в которых отметился пятнадцатью забитыми мячами и семью результативными передачами.

За «Ман Сити» Де Брёйне выступает с 30 августа 2015 года после перехода из «Вольфсбурга» за 76 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость бельгийского футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 90 миллионов евро.