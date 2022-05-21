Москва, 21 мая, 2022, 16:56 — ИА Регнум. Финляндия обязательно вступит в состав НАТО. Об этом 21 мая заявил спикер финского парламента Матти Ванханен в интервью общественной телерадиовещательной корпорации YLE.

Александр Горбаруков, ИА REGNUM НАТО

«Да, несомненно. На предыдущие процессы по вступлению в НАТО уходило как минимум четыре месяца, а на некоторые — больше года. Время покажет», — заявил Ванханен.

Напомним, 18 мая Финляндия и Швеция передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс.

В то же время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что Анкара не может высказаться в пользу членства Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку видит проблему в связях этих стран с запрещённой в Турции Рабочей партией Курдистана.