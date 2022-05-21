Москва, , 16:50 — REGNUM Обстрел Глушковского района Курской области не привёл к серьёзным повреждениям и жертвам. Об этом 21 мая заявил губернатор Курской области Роман Старовойт в своём Telegram-канале.

Администрация Курской области Reut3145

«Обстрел в Глушковском районе затих. Стреляли из миномётов и артиллерийских орудий. К счастью, обошлось без пострадавших и серьёзных повреждений», — написал он.

По его словам, основной удар пришёлся по селу Попово-Лежачи. Противник предположительно целился в местную машинно-тракторную станцию неподалёку, однако техника оттуда была ранее выведена.