Екатеринбург, 21 мая 2022, 16:49 — REGNUM Находящиеся за рубежом российские дипломаты периодически подвергаются попыткам вербовки. К ним на компьютеры приходят уведомления о возможности позвонить по указанному номеру телефона, если они не согласны с проводимой Россией специальной военной операцией. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в рамках «Битвы ораторов», которая проходит в Екатеринбурге.
Захарова также привела текст уведомления, которые получают наши дипломаты, нажимая на кнопку «пуск» в компьютере.