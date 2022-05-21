Москва, 21 мая, 2022, 16:45 — ИА Регнум. Сегодня, 21 мая, московское «Динамо» в матче последнего тридцатого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 сыграет с «Сочи» в матче за второе место. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

Андрей Пронин ИА REGNUM ЗЕНИТ-СОЧИ

Стартовые составы команд:

«Динамо»: Игорь Лещук, Гильермо Варела, Фабиан Бальбуэна, Дмитрий Скопинцев, Никола Моро, Роман Евгеньев, Себастьян Шиманьский, Даниил Фомин, Даниил Лесовой, Федор Смолов, Арсен Захарян.

«Сочи»: Денис Адамов, Ваня Дркушич, Родригао, Сергей Терехов, Артур Юсупов, Ибрагим Цаллагов, Кристиан Нобоа, Артем Макарчук, Викториен Ангбан, Тимофей Маргасов, Матео Кассьерра.

Бригада арбитров: Владимир Москалев | Игорь Демешко | Рустам Мухтаров | Антон Фролов | Иван Сиденков.

На данный момент «Динамо» с 53-мя очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Сочи» с тем же количеством очком располагается позицией ниже.