Самара, , 16:42 — REGNUM Сегодня, 21 мая, в Самаре на стадионе «Самара Арена» «Крылья Советов» в матче тридцатого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 встретятся с московским «Локомотивом». Игра начнется в 17:00 по московскому времени.

Российская Премьер-лига. ФК «Урал» — «Крылья Советов» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Стартовые составы команд:

«Крылья Советов»: Богдан Овсянников, Александр Солдатенков, Юрий Горшков, Глен Бейл, Илья Гапонов, Максим Витюгов, Владислав Сарвели, Роман Ежов, Александр Коваленко, Антон Зиньковский, Максим Глушенков.

«Локомотив»: Гильерме, Дмитрий Живоглядов, Марк Мампаси, Даниил Куликов, Наир Тикнизян, Дмитрий Баринов, Гирано Керк, Алексис Бека Бека, Рифат Жемалетиднов, Дмитрий Рыбчинский, Ян Кухта.

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. Ассистенты главного судьи — Алексей Воронцов и Кирилл Силантьев.

В последний раз «Крылья Советов» и «Локомотив» играли между собой 11 сентября 2021 года в матче седьмого тура чемпионата России. Тот матч завершился уверенной победой «железнодорожников» со счетом 2:0, а забитыми мячами отметился Франсуа Камано (59’ Рифат Жемалетдинов, 80’ Виталий Лисакович).