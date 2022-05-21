Донецк, , 16:40 — REGNUM Населенный пункт Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике (ДНР) подвергся обстрелу со стороны представителей вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 21 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ Mil.gov.ua

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16:20 — населенный пункт Новгородское — населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено восемь снарядов калибром 122 мм», — говорится в сообщении.

Другие подробности пока не приводятся.

Как передавало ИА REGNUM, 21 мая в представительстве ЛНР в СЦКК сообщили, что в результате обстрела населенного пункта Первомайск в ЛНР со стороны ВСУ повреждено два жилых дома.