* запрещённая в России организация

Донецк, 21 мая, 2022, 16:37 — ИА Регнум. Угрожавший главе Чечни Рамзану Кадырову и его семье боевик «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Давид Касаткин сдался в плен. Находившийся в числе заблокированных на заводе «Азовсталь» неонацистов и бойцов ВСУ бандит ранее записал обращение к «Кадырову и его собакам», в котором обещал расправиться с главой Чечни, пишет «Блокнот».

Батальон «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в России). Украина

Сдавшийся в плен бандеровец известен также тем, что он убил полковника ВСУ, который отвечал за оборону побережья. В своем обращении к Рамзану Кадырову Касаткин обещал убить его и «выводок его поросят», а также негативно высказался в отношении его дочерей.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя сдачу в плен командиров нацбатальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Дениса Прокопенко и Сергея Волынского, заявил, что они намного хуже предателей, так как сами ранее в совместном заявлении требовали, чтобы «ни в коем случае никто не героизировал сдавшихся в плен».

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* (организация, деятельность которой запрещена в РФ)