Москва, , 16:36 — REGNUM Сегодня, 21 мая, в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» футбольный клуб ЦСКА в матче последнего тридцатого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 встретится с «Ростовом». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

ФК ЦСКА

Стартовые составы команд:

ЦСКА: Игорь Акинфеев, Яка Бийол, Георгий Щенников, Игорь Дивеев, Марио Фернандес, Максим Мухин, Жан-Филипп Гбамен, Чидера Эджуке, Хесус Медина, Иван Обляков, Антон Заболотный.

«Ростов»: Егор Бабурин, Денис Терентьев, Александр Сильянов, Максим Осипенко, Виктор Мелехин, Данил Глебов, Александр Мухин, Данила Сухомлинов, Дмитрий Полоз, Николай Комличенко, Роман Тугарев.

На матч назначена бригада арбитров во главе с Яном Бобровским. Ассистенты главного судьи — Рашид Абусуев и Кирилл Большаков.

В последний раз ЦСКА и «Ростов» играли между собой 14 августа 2021 года в матче 4-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22. Тот матч завершился уверенной победой «красно-синих» со счетом 3:1, а забитыми мячами отметились Яка Бийол (8’ Никола Влашич), Федор Чалов (36’ Чидера Эджуке), Данил Глебов (54’) и Константин Марадишвили (89’ Ильзат Ахметов).