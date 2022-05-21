Белгород, 21 мая, 2022, 16:35 — ИА Регнум. Донецкая и Луганская Народные Республики (ДНР и ЛНР) получили от России за минувшие восемь лет более 5 тыс. тонн медикаментов. Об этом 21 мая сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко журналистам.

Денис Абрамов ИА REGNUM Гуманитарная помощь

«Мы (власти России) поставили уже (в ЛНР и ДНР) более 5 тыс. тонн медикаментов», — отметил он во время рабочей поездки в Белгород.

Как передавало ИА REGNUM, 21 мая глава ДНР Денис Пушилин в ходе встречи с руководителем фракции ЛДПР в Госдуме РФ Леонидом Слуцким заявил, что военная спецоперация РФ для Донбасса означает конец войны, которая длилась восемь лет.