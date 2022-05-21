Казань, , 16:32 — REGNUM 21 мая казанский «Рубин» сыграет с «Уфой» за право остаться в Российской Премьер-лиге. Матч последнего 30-го тура регулярного чемпионата пройдет в Казани и начнется в 17:00 по московскому времени.

Игрок команды «Уфа» Дарья Драй © ИА REGNUM

На данный момент «Рубин» с восемью победами и 29-ю набранными очками занимает четырнадцатое место в турнирной таблице чемпионата. «Уфа», набрав 27 очков, располагается позицией ниже.

Стартовые составы команд:

«Рубин»: Никита Медведев, Егор Тесленко, Монтассар Тальди, Марат Апшацев, Илья Самошников, Александр Ломовицкий, Солтмурад Бакаев, Александр Зуев, Оливер Абильдгор, Константин Кучаев, Виталий Лисакович.

«Уфа»: Антон Чичкан, Константин Плиев, Алексей Никитин, Боян Йокич, Руслан Фищенко, Дмитрий Кабутов, Остон Урунов, Олег Иванов, Эгаш Касинтура, Александр Сухов, Гамид Агаларов.