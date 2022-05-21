Москва, 21 мая, 2022, 16:31 — ИА Регнум. Швеция должна прекратить поставлять оружие террористическим организациям. Об этом 21 мая заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон, сообщила канцелярия президента Турции.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган

«Президент заявил о необходимости прекращения оказания Швецией политической, финансовой поддержки и поставок оружия террористическим организациям», — сообщили в канцелярии.

Глава Турции при этом отметил, что Анкара до настоящего времени поддерживает политику открытых дверей НАТО и считает солидарность в рамках альянса как с точки зрения безопасности стран — участниц организации, так и коллективной безопасности основной его ценностью.