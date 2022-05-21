Москва, , 16:27 — REGNUM Ситуация на рубежах Белоруссии стабильная и контролируемая. Об этом 21 мая заявил председатель Госпогранкомитета Белоруссии Анатолий Лаппо телеканалу «Беларусь 1» во время принесения присяги новобранцами в Сморгонской пограничной группе.

Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

«У нас хватит сил и средств, чтобы охранять нашу границу», — заявил Лаппо.

По его словам, белорусские пограничники обеспечены современной техникой. При этом, он заверил, что ни один белорусский солдат «ни в каком конфликте участвовать не будет».

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин также отметил, что «практически каждый белорус видит и понимает ту обстановку, которая сложилась вокруг нашего государства», при этом заметил, что «к сожалению, напряжение растет, и причина не в нас».