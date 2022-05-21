Химки, Московская область, , 16:27 — REGNUM Сегодня, 21 мая, на стадионе «Арена Химки» футбольный клуб «Химки» в матче последнего тридцатого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 сыграет с московским «Спартаком». Игра начнется в 17:00 по московскому времени.

ФК «Химки»

Стартовые составы команд:

«Химки»: Илья Лантратов, Дмитрий Тихий, Брайан Идову, Захар Волков, Александр Филин, Кирилл Боженов, Гия Григалава, Александр Руденко, Денис Глушаков, Лоуренс Николас, Илья Кухарчук.

«Спартак»: Александр Селихов, Георгий Джикия, Леон Классен, Максимилиано Кофрие, Самуэль Жиго, Роман Зобнин, Николай Рассказов, Данил Денисов, Михаил Игнатов, Зелимхан Бакаев, Шамар Николсон.

В последний раз «Спартак» и «Химки» играли между собой 11 сентября 2021 года в матче седьмого тура чемпионата России. Тот матч завершился уверенной победой «красно-белых» со счетом 3:1, а забитыми мячами отметились Дантас Айртон (25’ Николай Рассказов), Квинси Промес (48’ Эсекиэль Понсе), Эсекиэль Понсе (68’) и Денис Глушаков (89’).