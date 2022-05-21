Москва, 21 мая, 2022, 16:18 — ИА Регнум. Фальсификации на последнем «Евровидении» в Турине могут заставить Румынию отказаться от участия в конкурсе в будущем. Об этом 21 мая заявил директор румынского телеканала TVR Дан Туртурикэ.

Федя Кузнецов Евровидение

«Мы рассматриваем вопрос об отказе участия Румынии в Евровидении и судебном иске к организаторам», — говорится в заявлении TVR.

Ранее румынская делегация обвинила руководство «Евровидения» в том, что оценку румынского жюри отдали Украине вместо Молдавии, перераспределив голоса.

Теперь Румыния может подать в суд на Европейский вещательный союз из-за возникшего инцидента.