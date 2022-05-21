Нижний Новгород, 21 мая, 2022, 16:18 — ИА Регнум. Сегодня, 21 мая, футбольный клуб «Нижний Новгород» в матче последнего тридцатого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 встретится с санкт-петербургским «Зенитом». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

Логотип «Зенита»

Стартовые составы команд:

«Нижний Новгород»: Никита Гойло, Лукас Масоэро, Никита Каккоев, Кирилл Гоцук, Алексей Козлов, Николай Калинский, Илья Берковский, Дмитрий Стоцкий, Кирилл Кравцов, Тимур Сулейманов, Альберт Шарипов.

«Зенит»: Даниил Одоевский, Арсен Адамов, Далер Кузяев, Вильмар Барриос, Данил Круговой, Нуралы Алип, Алексей Сутормин, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев, Иван Сергеев, Артем Дзюба.

На матч назначена бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым.